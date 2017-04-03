Infiniti привезет в Нью-Йорк QX80 второго поколения

Экстерьер автомобиля выдержан в стиле концепта QX Sport Inspiration, который японцы продемонстрировали в минувшем году. В Infiniti решили сохранить интригу вплоть до начала мотор-шоу и информацией о QX80 Monograph делиться на стали. В основу новинки, как обычно, легла платформа Nissan Patrol, но наши западные коллеги предполагают, что на этот раз некоторые решения могут быть позаимствованы и у Mitsubishi Pajero.

Напомним, на сегодняшний день Infiniti QX80 первого поколения продается в России по цене от 4 170 000 рублей. Внедорожник вооружен 5,6-литровым бензиновым V8 мощностью в 405 л.с., пару которому составляет семиступенчатый «автомат». С таким силовым агрегатом автомобиль способен разгоняться до сотни за 7,5 секунды, а его максимальная скорость достигает отметки в 210 км/ч. Однако по неподтвержденным данным японцы при разработке новой генерации своего флагмана откажутся от V8 в пользу шестицилиндрового турбомотора, который в настоящее время трудится под капотом у седана Q50.