Mistubishi Outlander стали покупать чаще

Согласно представленным компанией данным в январе-марте официальные дилеры Mistubishi реализовали 3842 кроссовера, что на 27% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

— Mitsubishi Outlander, производимый на мощностях калужского предприятия ПСМА Рус, бесспорно, является самым популярным кроссовером марки. Обладая прекрасным сочетанием потребительских характеристик, высоким качеством сборки, надежностью и привлекательной ценой, данный кроссовер, на мой взгляд, является одним из лучших предложений на рынке, — отметил глава «ММС Рус» Наоя Накамура.

Напомним, что в начале февраля в шоу-румах дилерских предприятий появился Outlander 2017 модельного года. Автомобиль получил ряд незначительных изменений, в том числе и несколько новых функций — например, систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Отметим, что на сегодняшний день ценник кроссовера варьируется от 1 499 000 до 2 109 990 рублей.