Пять кроссоверов, приносящих производителям наибольшие доходы

Как сообщает агенство «Автостат», в феврале корейцы заработали на модели Creta около 3,7 млрд. рублей — при том, что средняя цена 3679 проданных автомобилей составила 1 000 846 рублей. На второй строчке рейтинга самых доходных кроссоверов оказалась Toyota RAV4 — официальные дилеры японской марки реализовали 2244 автомобиля на общую сумму 3,2 млрд. «деревянных» по средней цене в 1 605 437 рублей. Не дотянул до трех миллиардов сменившийся поколением Volkswagen Tiguan — он стал третьим с результатом в 2,9 млрд. при средней стоимости машины 1 767 879 рублей.

Замыкают пятерку лидеров Mazda CX-5 и Renault Kaptur, принесшие продавцам 2 млрд. и 1,99 млрд. рублей соответственно. Отметим также, что общая выручка от реализации кроссоверов на нашем рынке в феврале составила 66,3 млрд. «деревянных».