Пять кроссоверов, приносящих производителям наибольшие доходы

Фото: www.turbo.fr
Исследование сегмента кроссоверов российского авторынка выявило самые доходные для производителей модели. Так, больше всего денежных средств выручила компания Hyundai за бьющую все рекорды продаж Creta.
Виктория Базылева

Как сообщает агенство «Автостат», в феврале корейцы заработали на модели Creta около 3,7 млрд. рублей — при том, что средняя цена 3679 проданных автомобилей составила 1 000 846 рублей. На второй строчке рейтинга самых доходных кроссоверов оказалась Toyota RAV4 — официальные дилеры японской марки реализовали 2244 автомобиля на общую сумму 3,2 млрд. «деревянных» по средней цене в 1 605 437 рублей. Не дотянул до трех миллиардов сменившийся поколением Volkswagen Tiguan — он стал третьим с результатом в 2,9 млрд. при средней стоимости машины 1 767 879 рублей.

Замыкают пятерку лидеров Mazda CX-5 и Renault Kaptur, принесшие продавцам 2 млрд. и 1,99 млрд. рублей соответственно. Отметим также, что общая выручка от реализации кроссоверов на нашем рынке в феврале составила 66,3 млрд. «деревянных».

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5 апреля 2017
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