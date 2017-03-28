Hyundai Creta идет на рекорд по продажам

Продажи компактного кроссовера Creta начались в августе прошлого года. В кратчайшие сроки автомобилю удалось завоевать сердца российских покупателей — по итогам первого же месяца «Крета» стала лидером продаж в своем сегменте.

Напомним, что недавно корейцы вывели на российский рынок новую модификацию популярного кроссовера — полноприводную версию авто с младшим 1,6-литровым мотором.

— Мы постоянно развиваемся, внимательно прислушиваясь к запросам российских автомобилистов, и предлагаем больше версий и комплектаций для наших моделей. Уверен, что новая модификация Creta с полным приводом сделает эту модель еще популярнее, — отмечает исполнительный директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.