Автомобили Ford самопроизвольно возгораются

Американский производитель получил уже 29 жалоб от клиентов компании, которые сообщили о случаях воспламенения своих автомобилей, передают западные издания. В связи с этим Ford отзывает 230 000 машин моделей Escape, Fiesta ST и Transit Connect, выпущенных в период с 2013-го по 2015 год. Оказалось, что из-за перегрева двигателя в крышке цилиндра может образоваться трещина, которая и приводит к пожару в моторном отсеке.

Параллельно с этим американские дилеры Ford проверят дверные замки на потенциально неисправных Fiesta, Fusion и Lincoln MKZ.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что пикапы Ford Ranger, реализованные в России, могут травмировать пассажиров заднего рядя при ДТП. Производитель обнаружил дефект защелки спинок передних сидений, которая в случае поломки не даст закрепить кресло в верхнем положении.