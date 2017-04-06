Chery показала первый тизер нового кроссовера-купе

Впрочем, никаких подробностей об автомобиле производитель не раскрывает. Местные же автомобильные издания сообщают, что новый кросс-купе станет преемником футуристического FV2030, показанного общественности на Шанхайском мотор-шоу в прошлом году. Судя по фотографиям, машина обзавелась теми же фарами головного света, что и у ранее представленной модели, а также сохранила дизайн передней части кузова.

В настоящее время известно лишь, что концепт кроссовера-купе дебютирует на автосалоне в Шанхае, который будет принимать посетителей с 21 по 28 апреля. А вот его серийная версия, по предварительным данным, может увидеть свет уже в следующем году. При этом существует большая вероятность, что новинка появится и в России, продолжая и развивая продуктовую линейку марки в нашей стране, в которой акцент сделан именно на кроссоверы. По крайней мере, представительство Chery в РФ эту возможность не исключает.