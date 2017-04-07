Chevrolet готовит к премьере концепт-кар FNR-X

Новый концепт-кар FNR-X является преемником автомобиля FNR, представленного в 2015 году. В настоящее время о машине мало что известно, однако, как сообщают зарубежные издания, FNR-X оснастят гибридной силовой установкой и системой полного привода. Судя по представленной фотографии, автомобиль получит более «приземленный» дизайн, нежели футуристический FNR. Не исключается, что Chevrolet «доведет» FNR-X и до серийного выпуска.

По предварительной информации, производство нового автомобиля — если до этого, конечно, дойдет — наладят в Китае на совместном предприятии Shanghai-GM, а в модельном ряду новинка займет место между кроссоверами Captiva и Equinox. Как вы уже поняли, пока речь идет исключительно о рынке Поднебесной.