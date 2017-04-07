3 бюджетных автоновинки весны: седан, кроссовер, внедорожник

Рассказывать о кондовом и неприлично дорогом KIA Mohave, нишевой Skoda Octavia RS или премиальном купе Mercedes-Benz E-класса мы не собираемся по причине их явного элитаризма. Хотя и они являются новинками — кто бы спорил. А вот об автомобилях бюджетного сегмента с удовольствием поговорим.
VOLKSWAGEN POLO LIFE
Немцы представили популярный бюджетный седан в специальном исполнении Life. По сути, это традиционный «Поло» в промежуточной комплектации Trendline, только с глянцевыми боковыми зеркалами и эксклюзивной окраской кузова в глубокий синий с отливом цвет Reef Blue. Интерьер порадует посвежевшей отделкой салона, обтянутыми кожей рулевым колесом, рукояткой КП и стояночного тормоза, а также декоративными накладками на пороги. Владельцы наверняка оценят достойную аудиосистему, головную оптику с двойными рассеивателями, электростеклоподъемники на всех дверях с функцией защиты от защемления и обогрев передних кресел.
За доплату можно установить климат-контроль, камеру заднего вида и 5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Покупателю предоставляется выбор между 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 90 л.с. в паре с пятискоростной «механикой», либо 110-сильным мотором аналогичного объема, работающим как с механической КП, так и с шестидиапазонным «автоматом».
CHERY TIGGO 2
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, презентация нового кроссовера Chery Tiggo X — в представительстве пока не анонсируют название модели, сохраняя интригу — состоится 14 апреля. Речь идет о самом маленьком «паркетнике» в продуктовой линейке бренда длиной 4200, шириной 1760 и высотой 1570 мм, который займет ступеньку ниже Chery Tiggo 3 и станет прямым конкурентом другому кроссоверу из КНР — Lifan X50. К дизайну новинки приложил руку небезызвестный Джеймс Хоуп, ранее трудившийся в Ford и General Motors. Как результат — не по-китайски эффектный внешний вид и выверенная архитектура салона.
Автомобиль получит кожаный салон, мультимедийно-навигационный комплекс с тачскрином и возможностью синхронизации со смартфонами, а также полный электропакет и систему кондиционирования. В движение переднеприводный SUV будет приводиться безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Коробка передач — на выбор — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».
LADA 4×4 40 ANNIVERSARY
Тольяттинский автогигант подготовил специальную версию своего первого и пока единственного внедорожника LADA 4x4, приурочив ее к 40-летию легендарной модели. Конечно, рассчитывать на какие-то кардинальные изменения не стоит, но кое-каким улучшениям машину с практически полувековой историей вазовцы все же подвергли.
Нестареющая «Нива» получила особую окраску кузова, иную обивку кресел, обновленные вставки в дверных панелях, перелицованную доску приборов и эксклюзивные колесные диски из легкого сплава. Не обошлось без накладок и шильдиков, указывающих на принадлежность авто к ограниченной серии. По оснащению, вероятнее всего, 40 Anniversary будет схожа с топовой версией LADA 4×4 — все подробности о новинке АВТОВАЗ обнародует 11 апреля.