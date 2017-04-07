3 бюджетных автоновинки весны: седан, кроссовер, внедорожник

VOLKSWAGEN POLO LIFE

Немцы представили популярный бюджетный седан в специальном исполнении Life. По сути, это традиционный «Поло» в промежуточной комплектации Trendline, только с глянцевыми боковыми зеркалами и эксклюзивной окраской кузова в глубокий синий с отливом цвет Reef Blue. Интерьер порадует посвежевшей отделкой салона, обтянутыми кожей рулевым колесом, рукояткой КП и стояночного тормоза, а также декоративными накладками на пороги. Владельцы наверняка оценят достойную аудиосистему, головную оптику с двойными рассеивателями, электростеклоподъемники на всех дверях с функцией защиты от защемления и обогрев передних кресел.

За доплату можно установить климат-контроль, камеру заднего вида и 5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Покупателю предоставляется выбор между 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 90 л.с. в паре с пятискоростной «механикой», либо 110-сильным мотором аналогичного объема, работающим как с механической КП, так и с шестидиапазонным «автоматом».