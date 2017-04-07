Названа дата росcийской премьеры субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2

Безальтернативно переднеприводный SUV по своей философии чем-то схож с отечественным LADA XRAY, который АВТОВАЗ так же называет кроссовером. На самом деле обе машины скорее можно назвать высокими хетчбэками. У «китайца» клиренс составляет 190 мм. Но по своим габаритам он заметно уступает тольяттинскому изделию, имея 4200 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1570 мм в высоту. Что касается силового агрегата, то машину вооружили 1,5-литровым мотором мощностью 109 л.с., агрегатированным с МКП или «автоматом».

О ценах на новинку пока не сообщается, хотя просочившаяся в СМИ информация о том, что ее прайс начнется с отметки в 600 000 рублей кажется экспертам портала «АвтоВзгляд» хотя и близкой к истине, но маловероятной. Все-таки этот автомобиль собирается в Китае, да и договоры о поставках были подписаны и предоплачены, когда рубль еще не был столь крепок, как сегодня.

Напомним, что цена Tiggo 5 начинается сегодня с отметки в 825 000 рублей, а Tiggo 3 — с 697 000 «деревянных».