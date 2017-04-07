Названа дата росcийской премьеры субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2

14 апреля в Москве российское представительство Chery официально представит публике свой новый маленький кроссовер. Сохраняя интригу, АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» пока называет новинку Chery Tiggo Х, но мы не откроем Америки если скажем, что речь идет о показанном на прошлогоднем Пекинском салоне Tiggo 3Х — других субкомпактных SUV в линейке марки нет. По некоторым данным, в нашей стране он будет продаваться под именем Tiggo 2.
Михаил Ростарчук

Машина станет логичным продолжением и развитием продуктовой линейки бренда в России, состоящей из одних только кроссоверов — от других своих моделей китайцы отказались и сейчас распродают их остатки по очень, заметим, «вкусным» ценам. Таким образом, в шоу-румах официальных дилеров китайского производителя скоро останутся только среднеразмерный Tiggo 5, компактный Tiggo 3 и субкомпактный Tiggo 2. Что касается последнего, то это детище Джеймса Хоупа и снаружи и внутри выглядит очень актуально и стильно, что по мнению его создателей должно понравится молодежной аудитории.

Безальтернативно переднеприводный SUV по своей философии чем-то схож с отечественным LADA XRAY, который АВТОВАЗ так же называет кроссовером. На самом деле обе машины скорее можно назвать высокими хетчбэками. У «китайца» клиренс составляет 190 мм. Но по своим габаритам он заметно уступает тольяттинскому изделию, имея 4200 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1570 мм в высоту. Что касается силового агрегата, то машину вооружили 1,5-литровым мотором мощностью 109 л.с., агрегатированным с МКП или «автоматом».

О ценах на новинку пока не сообщается, хотя просочившаяся в СМИ информация о том, что ее прайс начнется с отметки в 600 000 рублей кажется экспертам портала «АвтоВзгляд» хотя и близкой к истине, но маловероятной. Все-таки этот автомобиль собирается в Китае, да и договоры о поставках были подписаны и предоплачены, когда рубль еще не был столь крепок, как сегодня.

Напомним, что цена Tiggo 5 начинается сегодня с отметки в 825 000 рублей, а Tiggo 3 — с 697 000 «деревянных».

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7 апреля 2017
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