Продажи новых авто в России увеличились на 9,4%

— Наконец, тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результата за квартал более 4 лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом, — осторожно и несколько нескладно замечает председатель AEB Йорг Шрайбер.

Благодаря мартовским продажам завершился с небольшим плюсом и весь первый квартал — рост составил 1%, что вполне укладывается в рамки статистической погрешности. Похоже, на некоторое время отечественный авторынок стабилизировался на уровне дна, однако любое, даже самое незначительное изменение политической обстановки как в стране, так и в мире легко может спровоцировать очередной обвал.

Абсолютное лидерство удерживает АВТОВАЗ: в марте в пользу отечественного производителя сделали выбор 25 110 человек, что на 13% больше, нежели в первом весеннем месяце прошлого года. Второй по-прежнему остается компания KIA, реализовавшая 14 614 автомобилей (+18%), а вот на третью строчку вырвался Hyundai: в минувшем месяце официальные дилеры корейской марки продали 14 219 машин (+29%).

Renault стала четвертой — ее автомобили разошлись тиражом в 11 274 экземпляра (+19%). Замыкает лидерскую пятерку Toyota — в марте россияне приобрели 9709 машин, что 18% больше, чем в прошлом году.