Появились первые снимки BMW 1-й серии третьего поколения

Судя по снимкам, баварцы изменили в хетчбэке практически все, начиная с пропорций машины и заканчивая оптикой. Задние двери выглядят несколько длиннее, нежели у предшественника, а значит и в салоне, вероятно, станет больше места у пассажиров второго ряда. Несмотря на плотный камуфляж, можно увидеть, что у «единички» более плавные линии кузова.

Как уже ранее писал «АвтоВзгляд», 1-я серия лишится гордости баварцев — классического заднего привода, на смену которому придет передний. Впрочем, за дополнительную плату можно будет приобрести и полноприводную версию хетчбэка.

В основу новинки ляжет модульная платформа UKL, знакомая нам по моделям 2-й серии Active Tourer и Gran Tourer. Под капотом новой 1-й серии «поселятся» скорее всего только трех- и четырехцилиндровые турбомоторы. Следовательно, исчезнет модификация M140i с ее мощным шестицилиндровым агрегатом.