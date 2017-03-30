BMW вывела на тесты обновленную 2-ю серию Active Tourer

Фото: www.motor1.com
В объективы камер фотошпионов во время прохождения дорожных тестов попал обновленный BMW 2-й серии Active Tourer. Судя по представленным фотографиям, автомобиль получит гибридную силовую установку и незначительные изменения экстерьера.
Виктория Базылева

Примечательно, что баварцы тестируют рестайлинговый автомобиль практически без камуфляжа — от посторонних глаз скрыты лишь лицевая часть машины и задний бампер. Очевидно, что фары примут несколько иной облик и станут более угловатыми, как и у других свежих моделей BMW. Да и задняя часть авто прикрыта неспроста — вероятнее всего, 2-я серия обзаведется модернизированным бампером. Не исключено, что в дальнейшем баварцы внесут еще какие-либо изменения, например, переработают заднюю оптику.

Предполагается, что ряд новшеств затронет и салон машины. Автомобиль может получить обновленную информационно-развлекательную систему iDrive, а также дополнительные варианты отделки и обивки сидений. Как сообщает Motor1, посвежевшая 2-я серия Active Tourer похвастает новыми колесными дисками и, возможно, расширенной цветовой палитрой покрытия.

Фото: www.motor1.com

Никаких подробностей относительно технической части обновленной Active Tourer не раскрывается, однако судя по всему, модель будет оснащаться в том числе и гибридным агрегатом. Ведь тестовая машина, представленная на снимках — «экологически чистая», о чем свидетельствуют наклейки на передних дверях.

Напомним, что BMW 2-й серии Active Tourer выпускается с 2014 года, и с тех пор автомобиль не подвергался усовершенствованиям. Ожидается, что пережившая свой первый рестайлинг модель дебютирует ближе к концу года. К слову сказать, в скором времени автомобиль появится и на российском рынке, даже цена уже известна — прайс новинки стартует с отметки в 1 680 000 рублей.

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30 марта 2017
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