BMW вывела на тесты обновленную 2-ю серию Active Tourer

Примечательно, что баварцы тестируют рестайлинговый автомобиль практически без камуфляжа — от посторонних глаз скрыты лишь лицевая часть машины и задний бампер. Очевидно, что фары примут несколько иной облик и станут более угловатыми, как и у других свежих моделей BMW. Да и задняя часть авто прикрыта неспроста — вероятнее всего, 2-я серия обзаведется модернизированным бампером. Не исключено, что в дальнейшем баварцы внесут еще какие-либо изменения, например, переработают заднюю оптику.

Предполагается, что ряд новшеств затронет и салон машины. Автомобиль может получить обновленную информационно-развлекательную систему iDrive, а также дополнительные варианты отделки и обивки сидений. Как сообщает Motor1, посвежевшая 2-я серия Active Tourer похвастает новыми колесными дисками и, возможно, расширенной цветовой палитрой покрытия.