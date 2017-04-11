Японцы пересядут на водородные автомобили

Премьер подчеркнул, что в правительстве разработают план действий в этом направлении до конца нынешнего года. Предполагается, что уже к 2020-му на дорогах Японии появится около 40 000 легковых автомобилей и автобусов с топливными ячейками, а к 2030 году — до 800 000 машин. Чтобы стимулировать продажи, цены на такие транспортные средства снизят втрое — до 2 млн иен, а количество водородных заправочных станций в крупнейших городах увеличится в четыре раза.

На сегодняшний день производством автомобилей с топливными элементах занимаются компании Toyota и Honda. Сообщается также, что в обслуживании летней Олимпиады, которая в 2020 году пройдет в Токио, будут задействованы исключительно водородные машины.