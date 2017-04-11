Ford готовит презентацию Focus четвертого поколения

В основу новой генерации Focus ляжет платформа C2 — доработанная база нынешнего поколения модели. Габариты четвертого «Фокуса» увеличатся — в частности, он растянется до 4,4 метров в длину. Как следствие, салон машины станет просторнее, а багажник — вместительнее.

В движение автомобили будут приводить бензиновые и дизельные моторы с наддувом, агрегатированные с роботизированным Powershift с двумя сцеплениями. На смену двухлитровым двигателям придут полуторалитровые.

Как сообщает британское издание Autocar, новый Focus послужит основой и для двух других совершенно новых моделей Ford: кроссовера, который займет место в ряду между Ecosport и Kuga, а также электромобиля Model-E.

Предполагается, что американцы презентуют новинку осенью на уникальном мероприятии, подобном «Go Next», на котором фордовцы представили седьмую Fiesta. Напомним, что в России «горячие» ST и Vignale не продаются, а вот стандартный Focus текущего поколения можно приобрести по цене от 647 000 рублей.