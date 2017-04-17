Большой кроссовер Chery Tiggo 7 появится в России в 2018 году

Что же касается ближайшего будущего компании, то журналистам показали большой кроссовер Tiggo 7, который в ближайшее время пройдет рестайлинг, а в 2018 году докатится и до России. А на закуску на сцену был выкачен Chery Tiggo Coupe concept, который, встав на конвейер, так же будет продаваться у нас.

Напомним, что сегодня в нашей стране компания представлена кроссоверами Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5.