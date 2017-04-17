Большой кроссовер Chery Tiggo 7 появится в России в 2018 году

И главное тут — создание унифицированных платформ для автомобилей бренда по примеру лидеров мирового автопрома. При этом китайские товарищи собираются активно работать и над моторной линейкой. Их двигатели должны в скором времени стать с одной стороны мощнее, а с другой — экологичнее и экономичнее. Понятно, что одновременно будет совершенствоваться и трансмиссия: в частности, сейчас в Chery разрабатывают 7-ступенчатую «мокрую» роботизированную КП. Вполне ожидаемо было заявлено о работах по созданию plug in-автомобилей, беспилотников и целой россыпи гибридов.
В преддверии Шанхайского автосалона компания Chery провела масштабную пресс-конференцию, на которой топ-менеджеры компании рассказали о том, в каком направлении будет двигаться конструкторская мысль специалистов марки.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Что же касается ближайшего будущего компании, то журналистам показали большой кроссовер Tiggo 7, который в ближайшее время пройдет рестайлинг, а в 2018 году докатится и до России. А на закуску на сцену был выкачен Chery Tiggo Coupe concept, который, встав на конвейер, так же будет продаваться у нас.
Напомним, что сегодня в нашей стране компания представлена кроссоверами Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5.
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