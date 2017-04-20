Шанхай-2017: Jeep показал новый внедорожник Yuntu

Фото: www.caradvice.com.au
На Шанхайском автосалоне дебютировал концептуальный внедорожник Jeep Yuntu. На примере этого автомобиля компания демонстрирует, каким может стать новый семиместный «проходимец», разработанный для китайского авторынка.
Виктория Базылева

Над Jeep Yuntu совместно трудились специалисты FIAT Chrysler Automobiles и китайского автостроителя GAC Group. Автомобиль обзавелся множеством характерных для концептов элементов, такими как распашные двери, оборудованные персональными мультимедийными системами кресла второго ряда и бескаркасные боковые окна. Разумеется, предсерийная версия модели, появление которой ожидается в следующем году, все эти причуды утратит.

Отделка сидений авто выполнена ярко-белой кожей, в салоне присутствуют и деревянные декоративные вставки: никаких изысков, а смотрится весьма стильно. Как сообщают зарубежные источники, внедорожник приводит в движение гибридная силовая установка, однако американцы пока не раскрывают ее технические характеристики. Помимо этого, модель оснащена электронным ассистентом автономного управления, а также биометрической системой безопасности от угона.

Jeep Yuntu будут продавать исключительно на авторынке Китая, но есть предположение, что в дальнейшем география реализации автомобиля расширится. Вот только в других странах он появится под маркой Chrysler или Dodge.

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20 апреля 2017
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