Шанхай-2017: Jeep показал новый внедорожник Yuntu

Над Jeep Yuntu совместно трудились специалисты FIAT Chrysler Automobiles и китайского автостроителя GAC Group. Автомобиль обзавелся множеством характерных для концептов элементов, такими как распашные двери, оборудованные персональными мультимедийными системами кресла второго ряда и бескаркасные боковые окна. Разумеется, предсерийная версия модели, появление которой ожидается в следующем году, все эти причуды утратит.

Отделка сидений авто выполнена ярко-белой кожей, в салоне присутствуют и деревянные декоративные вставки: никаких изысков, а смотрится весьма стильно. Как сообщают зарубежные источники, внедорожник приводит в движение гибридная силовая установка, однако американцы пока не раскрывают ее технические характеристики. Помимо этого, модель оснащена электронным ассистентом автономного управления, а также биометрической системой безопасности от угона.

Jeep Yuntu будут продавать исключительно на авторынке Китая, но есть предположение, что в дальнейшем география реализации автомобиля расширится. Вот только в других странах он появится под маркой Chrysler или Dodge.