Volvo выпустит семейство компактных автомобилей

Г-н Керссемакерс подчеркнул, что ожидать появления купе и кабриолетов не стоит — выпуск автомобилей в этих кузовах компания не планирует. Вероятнее всего, свет увидят новый универсал V20 и кроссовер XC20, который мог бы составить конкуренцию «паркетникам» от Audi, BMW и Mercedes-Benz. Возможно, шведы презентуют и небольшой седан S20, сообщают зарубежные источники.

Учитывая, что Volvo активно развивается в направлении электрокаров, можно предположить, что новая 20-я серия обзаведется гибридными и полностью электрическими модификациями вдобавок к версиям на бензиновом и дизельном топливе. К тому же, как «АвтоВзгляд» писал ранее, шведы в 2019 году выпустят свой первый электромобиль: не исключено, что эта новинка станет первым представителем «двадцатого» семейства.