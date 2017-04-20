Volvo выпустит семейство компактных автомобилей

Фото: www.blog.caranddriver.com
Глава американского подразделения Volvo Лекс Керссемакерс намекнул, что шведская компания займется разработкой компактных моделей 20-й серии. Он, разумеется, не стал раскрывать никаких подробностей, но отметил, что машины появятся на всех ведущих авторынках мира.
Виктория Базылева

Г-н Керссемакерс подчеркнул, что ожидать появления купе и кабриолетов не стоит — выпуск автомобилей в этих кузовах компания не планирует. Вероятнее всего, свет увидят новый универсал V20 и кроссовер XC20, который мог бы составить конкуренцию «паркетникам» от Audi, BMW и Mercedes-Benz. Возможно, шведы презентуют и небольшой седан S20, сообщают зарубежные источники.

Учитывая, что Volvo активно развивается в направлении электрокаров, можно предположить, что новая 20-я серия обзаведется гибридными и полностью электрическими модификациями вдобавок к версиям на бензиновом и дизельном топливе. К тому же, как «АвтоВзгляд» писал ранее, шведы в 2019 году выпустят свой первый электромобиль: не исключено, что эта новинка станет первым представителем «двадцатого» семейства.

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20 апреля 2017
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