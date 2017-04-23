Названы самые популярные пикапы в Москве

Рынок пикапов в России вот уже несколько лет составляет менее 1% от всех продаж новых автомобилей. И продолжает сокращаться. Так, по информации агентства «Автостат», в Москве за два первых месяца 2017 года своих владельцев нашли всего 113 «грузовичков» — почти на 30% меньше, чем за аналогичный период года прошлого.
Михаил Ростарчук

При этом пальму первенства удерживает Toyota Hilux — этот японский автомобиль купили 30 человек. На втором и третьем месте дешевые российские пикапы «ВИС-2349» и UAZ Pickup, разошедшиеся тиражами в 23 и 20 экземпляров соответственно. На четвертом — самый дорогой в сегменте VW Amarok, чьи продажи составили 15 штук. Эту «турнирную таблицу» замыкает FIAT Fullback — его выбрали 11 человек. Любопытно, что его брат-близнец Mitsubishi L200 в ТОП-5 не попал. Скорее всего потому, что стоит — в зависимости от комлектации — на 100 000−150 000 рублей дороже.

Любопытно при этом, что столь мизерные продажи пикапов не останавливают автопроизводителей от вывода на наш рынок новых моделей. Так, как уже писал портал «АвтоВзгляд», сегодня кроме упомянутых выше, в России официально продаются китайский Foton Tunland и японский Isuzu D-max.

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23 апреля 2017
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