Почему Isuzu D-Max предпочтительнее Toyota Hilux

Фото: Isuzu
Подстегнуть невысокие продажи пикапа Isuzu D-Max в России японцы решили внеочередной пресс-конференцией, где руководители компании напомнили журналистам, что помимо комплектаций Terra, Aqua, Air, Flame и Energy, на российском рынке в феврале появилась версия Arctic Trucks — автомобиль для поездок в особо сложных условиях эксплуатации.
Виктория Базылева

При этом, хвастаясь новинкой, представители Isuzu не раскрыли цифры ее продаж, хотя D-Max появился у дилеров еще осенью прошлого года. То есть похвасть им, видимо, нечем. Что, впрочем, не удивительно если учесть, что в России на пикапы приходится менее 1% от всех автопродаж. И тем удивительнее уверенность марки, что ее модель сможет не только составить жесткую конкуренцию лидеру сегмента Toyota Hilux, но и скинуть его с пьедестала:

— Если посмотреть на наиболее продаваемые пикапы в России в прошлом году, то достаточно высокую позицию в 2016-м занимала Toyota Hilux. В сравнении с этой машиной у нас есть конкурентные преимущества — цена, гарантия и надежность. Что же касается мировых продаж, то Hilux и D-Max идут «нога в ногу». Поэтому мы уверены, что наш пикап может потеснить «Хайлакс» и на российском рынке, — отметил глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье.

Фото: Isuzu

Действительно, ценник на D-Max на 250 000 рублей ниже, нежели на Hilux. Минимальная цена первого составляет 1 765 000 рублей, в то время как за тойотовский пикап придется отдать не менее 2 018 000 рублей. Отметим, что «исузовцы» дают на свое изделие 5 лет гарантии или 120 000 км пробега, а Toyota — 3 года или 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Да и межсервисный интервал у них отличается в два раза: производитель, уверенный в надежности своего D-Max, установил, что проводить техническое обслуживание модели можно через 20 000 км, а вот тойотовцы подстраховываются, обязывая своих клиентов заезжать на сервис каждые 10 000 км.

Иными словами, у Isuzu действительно есть шансы на успех. Однако нельзя забывать, что покупатели таких «грузовичков», все-таки предпочитают проверенные годами бренды и модели: тот же Toyota Hilux и Mitsubishi L200 с «близнецом» FIAT Fullback. Интригу в этом противостоянии поддерживает и тот факт, что Isuzu основной упор делает на продажи в сегменте B2B — точно так же, как и «ФИАТ». А последний при этом стоит на 150 000 «деревянных» дешевле при сопоставимом интервале ТО.

Фото: Isuzu

Разумеется, Isuzu ставят крайне амбициозную цель, ведь чтобы сместить востребованный у российских покупателей Hilux, им потребуется приложить достаточно много усилий. К тому же на тернистом пути к лидерству им придется обойти достаточно популярные пикапы Mitsubishi L200 и FIAT Fullback, продающиеся по более привлекательным ценам. Тем не менее, как мы видим, все предпосылки для осуществления задумки у Isuzu есть.

Во время беседы с журналистами Фабрис Горлье также рассказал, что вывод на наш рынок пикапа D-Max с двухлитровым дизельным двигателем пока не планируется. Напомним, что в нашей стране автомобиль комплектуется безальтернативно 2,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., агрегатированным с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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18 апреля 2017
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