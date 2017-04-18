Почему Isuzu D-Max предпочтительнее Toyota Hilux

При этом, хвастаясь новинкой, представители Isuzu не раскрыли цифры ее продаж, хотя D-Max появился у дилеров еще осенью прошлого года. То есть похвасть им, видимо, нечем. Что, впрочем, не удивительно если учесть, что в России на пикапы приходится менее 1% от всех автопродаж. И тем удивительнее уверенность марки, что ее модель сможет не только составить жесткую конкуренцию лидеру сегмента Toyota Hilux, но и скинуть его с пьедестала:

— Если посмотреть на наиболее продаваемые пикапы в России в прошлом году, то достаточно высокую позицию в 2016-м занимала Toyota Hilux. В сравнении с этой машиной у нас есть конкурентные преимущества — цена, гарантия и надежность. Что же касается мировых продаж, то Hilux и D-Max идут «нога в ногу». Поэтому мы уверены, что наш пикап может потеснить «Хайлакс» и на российском рынке, — отметил глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье.