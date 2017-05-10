Российские продажи Volkswagen выросли на 21%

— Марка Volkswagen демонстрирует рекордный рост продаж с начала 2017 года. В апреле клиентам было передано 7,2 тыс. автомобилей, что соответствует росту на 21% по сравнению с результатом апреля прошлого года, — заявили в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус».

Как сообщает ТАСС, в апреле лучше других продавался Polo, сборка которого налажена на предприятии Volkswagen в Калуге. Согласно статистике в минувшем месяце более 4000 россиян сделали свой выбор в пользу этого седана. К тому же возросли продажи сменившегося поколением кроссовера Tiguan, разошедшегося в апреле тиражом более, чем в 2300 автомобилей.

Напомним, что концерн Volkswagen собирает свои автомобили в России на двух заводах: в Калуге и в Нижнем Новгороде. Калужское предприятие выпускает модели Polo, Tiguan и Skoda Rapid, в то время как на нижегородском заводе ГАЗ производятся Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.