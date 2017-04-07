Новый Volkswagen Tiguan обзавелся 150-сильным двигателем

— Новый Volkswagen Tiguan демонстрирует высокие результаты продаж в России. Версия с двигателем мощностью 150 л.с. имеет отличную динамику при низких показателях расхода топлива и демократичной цене, и мы приглашаем клиентов познакомиться с ней в салонах официальных дилеров марки, — говорит глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен.

Напомним, что моторная гамма Tiguan второго поколения помимо этого включает в себя бензиновый 1,4-литровый 125-сильный двигатель с наддувом, двухлитровые турбированные агрегаты мощностью 180 и 220 л.с., а также 150-сильный дизель рабочим объемом в два литра. При этом самая доступная версия кроссовера обойдется покупателю в 1 459 000 рублей.