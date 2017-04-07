Новый Volkswagen Tiguan обзавелся 150-сильным двигателем

Двигатель 1,4 TSI, развивающий 150 л.с., устанавливается на кроссовер во всех комплектациях. В версии Trendline с этим мотором предлагаются безальтернативно полный привод и шестискоростная механическая коробка передач, а в Comfortline и Highline — шестидиапазонный «робот» с двойным сцеплением и система переднего или полного привода. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Volkswagen, этот двигатель отличается высокой экономичностью: например, в загородном цикле расход топлива не превышает 5,6 литров на 100 километров.
В шоурумах российских официальных дилеров Volkswagen появилась модификация кроссовера Tiguan нового поколения с 150-сильным бензиновым турбомотором, работающим либо с шестиступенчатой «механикой», либо с «автоматом». Ее ценник начинается от 1 659 000 рублей.
— Новый Volkswagen Tiguan демонстрирует высокие результаты продаж в России. Версия с двигателем мощностью 150 л.с. имеет отличную динамику при низких показателях расхода топлива и демократичной цене, и мы приглашаем клиентов познакомиться с ней в салонах официальных дилеров марки, — говорит глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен.
Напомним, что моторная гамма Tiguan второго поколения помимо этого включает в себя бензиновый 1,4-литровый 125-сильный двигатель с наддувом, двухлитровые турбированные агрегаты мощностью 180 и 220 л.с., а также 150-сильный дизель рабочим объемом в два литра. При этом самая доступная версия кроссовера обойдется покупателю в 1 459 000 рублей.
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