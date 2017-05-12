С конвейера сошло миллионное купе Porsche 911

Миллионный Porsche 911 украсили серебристыми декоративными элементами и укомплектовали колесами Fuchs с двадцатидюймовыми дисками. Под капотом юбилейного купе трудится усовершенствованный 450-сильный битурбированный Powerkit, агрегатированный с семиступенчатой механической коробкой передач.

Отмечается, что этот экземпляр Porsche 911 не поступит в продажу, а отправится в мировое рекламное турне, после чего будет передан музею марки в Цуффенхаузене.

Напомним, что концепт модели Porsche 911 дебютировал в 1963 году на автосалоне во Франкфурте, а полгода спустя немецкий производитель представил первый прототип. В 70-х купе пользовалось огромной популярностью у автомобилистов по всему миру — тогда 911 считался лучшим из существующих спорткаров. Уже в наши дни американский журнал Forbes включил эту модель в число десяти машин, изменивших наш мир.