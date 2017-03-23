10 высоких седанов, не боящихся разбитого асфальта

chevrolet-aveo.ru
Разбитый по весне даже в крупных городах асфальт вынуждает подбирать новую машину исходя из величины ее клиренса. Особенно это актуально, когда речь идет не о кроссовере, а об обычной легковушке. Портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг «высоких» седанов, которым не страшны не только городские ухабы, но и относительное дачное бездорожье.
Максим Строкер

Понятно, что по бездорожью и глубоким выбоинам в асфальте проще всего перемещаться на рамном полноприводном внедорожнике с честными механическими, а не «электронными» блокировками дифференциалов. Но как быть горожанину, которому машина нужна лишь для поездок по городскому асфальту да для спокойного перемещения на дачу, а по весне и осени в этом самом асфальте повсеместно образуются совершенно невообразимые дыры?

Пока коммунальщики заливают их временными «кляксами» битума со щебнем, не только все колеса пробьешь, но и днище машины в одну большую вмятину превратится, а уж рычаги подвески от постоянных контактов с ухабами в спирали позагибаются. Однако городскому мирному жителю с еще не промытыми авторекламщиками мозгами совсем не обязательно тратить дополнительные кровные на покупку полноприводного кроссовера. Достаточно выбрать привычный тип кузова машины — седан, но с одной оговоркой: у него должен быть относительно большой дорожный просвет.

gentraclub.ru

Надо сказать, что большинство «высоких» седанов сосредоточено в бюджетном сегменте авторынка. Но и среди машин покрупнее и подороже попадаются модели с приличным клиренсом. Так, пожалуй самыми высокими машинами на нынешнем отечественном авторынке оказались «француз» Peugeot 408 и LADA Vesta с практически кроссоверным дорожным просветом в 178 мм. Понятно, что часть этих миллиметров может быть съедена защитой картера, но все равно — впечатляет.

Чуть-чуть своему собрату по концерну PSA уступил Citroёn С4. Между его «брюхом» и поверхностью имеется 176 мм воздуха. Буквально «дышит в клиренс» им Datsun on-DO с аналогичным параметром, равным 174 мм. Следом за лидерами плотной группкой идут представители самого что ни на есть бюджетного класса авто. Клиренс 170 мм заявлен производителями Renault Logan, Skoda Rapid и VW Polo Sedan.

Еще один представитель класса «бюджетников», Nissan Almera, обладает клиренсом всего в 160 мм. Это тем более странно, поскольку машинка построена на той же платформе, что и 170-миллиметровый Renault Logan. В завершение нашего рейтинга скажем, что точно таким же как у Nissan Almera дорожным просветом (160 мм) обладают Toyota Camry и Hyundai Solaris.

седан
23 марта 2017
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