10 высоких седанов, не боящихся разбитого асфальта

Понятно, что по бездорожью и глубоким выбоинам в асфальте проще всего перемещаться на рамном полноприводном внедорожнике с честными механическими, а не «электронными» блокировками дифференциалов. Но как быть горожанину, которому машина нужна лишь для поездок по городскому асфальту да для спокойного перемещения на дачу, а по весне и осени в этом самом асфальте повсеместно образуются совершенно невообразимые дыры?

Пока коммунальщики заливают их временными «кляксами» битума со щебнем, не только все колеса пробьешь, но и днище машины в одну большую вмятину превратится, а уж рычаги подвески от постоянных контактов с ухабами в спирали позагибаются. Однако городскому мирному жителю с еще не промытыми авторекламщиками мозгами совсем не обязательно тратить дополнительные кровные на покупку полноприводного кроссовера. Достаточно выбрать привычный тип кузова машины — седан, но с одной оговоркой: у него должен быть относительно большой дорожный просвет.