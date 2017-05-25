Nissan, Toyota и Ford ответят в суде за установку дефектных подушек безопасности

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Власти американского штата Гавайи подали иск против Nissan, Toyota и Ford, которые в свое время устанавливали на автомобили подушки безопасности небезызвестной фирмы Takata. В департаменте торговли возмущены, что автостроители, зная о дефектах этих «эирбегов», все равно продолжали их использовать.
Виктория Базылева

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу отдела по защите прав потребителей департамента торговли штата Гавайи Стивена Левина, автопроизводители Nissan, Toyota и Ford знали, что подушки Takata представляют смертельную опасность для автомобилистов, однако продолжали оснащать ими свои машины. По его мнению, такое решение было принято по финансовым соображениям: ведь продукция японского производителя достаточно бюджетная.

Власти Гавайев намерены добиться компенсации в размере 10 000 долларов за каждый реализованый в штате автомобиль, укомплектованный подушками безопасности Takata. При этом точное количество потенциально дефектных машин неизвестно, но по подсчетам Стивена Левина, их может насчитываться более 30 000.

Отмечается также, что в минувшем году Гавайи подавали в суд непосредственно на компанию Takata, однако дело до сих пор находится на стадии рассмотрения.

Напомним, «подушечный» скандал разгорелся еще в 2014 году, когда несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве своих машин для экстренной замены подушек безопасности, которые при срабатывании ранят людей металлическими осколками. На сегодняшний день в общей сложности эта сервисная кампания охватила более 31 миллиона машин по всему миру. По неподтвержденным данным, по вине «Такаты» погибли уже 16 человек.

суд, вред здоровью, производители, производство, безопасность дорожного движения, автозаводы
25 мая 2017
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