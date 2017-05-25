Nissan, Toyota и Ford ответят в суде за установку дефектных подушек безопасности

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу отдела по защите прав потребителей департамента торговли штата Гавайи Стивена Левина, автопроизводители Nissan, Toyota и Ford знали, что подушки Takata представляют смертельную опасность для автомобилистов, однако продолжали оснащать ими свои машины. По его мнению, такое решение было принято по финансовым соображениям: ведь продукция японского производителя достаточно бюджетная.

Власти Гавайев намерены добиться компенсации в размере 10 000 долларов за каждый реализованый в штате автомобиль, укомплектованный подушками безопасности Takata. При этом точное количество потенциально дефектных машин неизвестно, но по подсчетам Стивена Левина, их может насчитываться более 30 000.

Отмечается также, что в минувшем году Гавайи подавали в суд непосредственно на компанию Takata, однако дело до сих пор находится на стадии рассмотрения.

Напомним, «подушечный» скандал разгорелся еще в 2014 году, когда несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве своих машин для экстренной замены подушек безопасности, которые при срабатывании ранят людей металлическими осколками. На сегодняшний день в общей сложности эта сервисная кампания охватила более 31 миллиона машин по всему миру. По неподтвержденным данным, по вине «Такаты» погибли уже 16 человек.