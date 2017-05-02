За последние две недели 8 автопроизводителей переписали российские прайс-листы

Согласно данным агенства «Автостат» русско-американский внедорожник Chevrolet Niva в минувшем месяце подорожал на 0,3- 2,9% в зависимости от комплектации, в то время как узбекский седан Ravon Gentra стал дешевле на 14,3−17,3%.

Lexus увеличил цену на кроссовер RX 200t AWD в комплектации Luxury на 3,2%, RX 350 — на 2,8−3,1%, а модели RX 450h — на 2,5−2,7%. В то же время Nissan подкорректировал прайсы на Qashqai и X-Trail, цена которых подросла на 0,9−1,6% и 0,5−1% соответственно.

В апреле в шоу-румах российских официальных дилеров появились кроссоверы Audi Q5 второго поколения. Таким образом, минимальный ценник модели увеличился на 17,8%, а максимальный — снизился на 8,1%.