Благодаря ЦБ РФ полис ОСАГО скоро подорожает в два раза

autiins.co.uc
Банк России решил по новому считать повышающие/понижающие стоимость полиса ОСАГО коэффициенты. В результате цена страховки окончательно перестанет зависеть от законопослушности автовладельца и реального водительского опыта, и вырастет в два раза.
Алексей Батушенко

Очередная попытка реформировать перекошенную конструкцию современного ОСАГО, не меняя при этом ничего по сути, предпринята Центробанком. Регулятор страхового рынка разработал новые коэффициенты и скидки для расчета цены полисов. Прежде всего, на 50% должна вырасти стоимость для полисов с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Это, якобы, затруднит водителям возможность избегать удорожания полиса через смену типа страховки. Возможно, ЦБ добьется задуманного в отношении десятка-другого неаккуратных водителей. Но почему из-за этого должны нести финансовые потери добросовестные водители, которых на самом деле большинство?

СТРАХОВКА НЕ ЗА СОВЕСТЬ

Корреспондент портала «АвтоВзгляд», например, всегда страхует машину по схеме «неограниченный круг лиц допущенных к управлению». И имеет более чем 20-летний стаж безаварийной езды. Соответственно, понижающий стоимость страховки ОСАГО скидка у меня максимальная — 50%. Ежегодно я плачу за полис примерно 10 000 рублей («спасибо» московской прописке и мощности мотора авто — более 150 л. с). Благодаря же Центробанку, мне придется ни с того ни с сего платить уже не 10 000, а 20 000 рублей, делая страховку машины делом совсем уже не неинтересным. Дорожная полиция интересуется у меня полисом ОСАГО не чаще 4—5 раз в год. Штраф за езду без ОСАГО — 800 рублей, а со скидкой при немедленной оплате — и вовсе 400 рублей. Водитель я аккуратный, в аварии по своей вине постараюсь и впредь не попадать. А теперь скажите, что мне выгодней: отдать сразу 20 000 рублей за полис или 1500 рублей в течение года в виде маловероятных штрафов?

drt.com

И так, по оценкам экспертов портала «АвтоВзгляд», по стране сейчас ездит более 1 млн машин либо с липовыми полисами ОСАГО, либо вообще без оных. Центробанку, что, очень хочется увеличить эту армию? Почему бы изобретать новые подзаконные конструкции, а не создать механизм вычисления скидок на ОСАГО на основании базы данных ГИБДД? Но это еще не все. Разработанное ЦБ указание «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов» предполагает радикальный пересмотр скидок за возраст и так называемый «опыт вождения» — то есть, на практике, за срок давности выдачи «прав».

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ

Так, например, для водителя старше 49 лет и с «опытом» более 14 лет скидка составит 34% от цены полиса, а для 34-летнего драйвера с таким-же стажем вождения — почему-то всего 7%. При этом 29-летний водитель, наездивший 13 лет и 11 месяцев, еще и доплатит лишних 16% к цене полиса! Простейший расчет показывает, что 50-летний люмпен, который ежегодно в кого-нибудь да врезается на своей вазовской «классике», и 24-летний перспективный инженер (или менеджер) с абсолютно безаварийной 5-летней водительской карьерой, получат по новейшей системе ЦБ одинаковый повышающий стоимость ОСАГО коэффициент — 1,62. То есть с возрастом становится виновником аварии будет все выгодней и выгодней!

ОСАГО, полис страхования
24 мая 2017
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