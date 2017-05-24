Благодаря ЦБ РФ полис ОСАГО скоро подорожает в два раза

Очередная попытка реформировать перекошенную конструкцию современного ОСАГО, не меняя при этом ничего по сути, предпринята Центробанком. Регулятор страхового рынка разработал новые коэффициенты и скидки для расчета цены полисов. Прежде всего, на 50% должна вырасти стоимость для полисов с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Это, якобы, затруднит водителям возможность избегать удорожания полиса через смену типа страховки. Возможно, ЦБ добьется задуманного в отношении десятка-другого неаккуратных водителей. Но почему из-за этого должны нести финансовые потери добросовестные водители, которых на самом деле большинство?

СТРАХОВКА НЕ ЗА СОВЕСТЬ

Корреспондент портала «АвтоВзгляд», например, всегда страхует машину по схеме «неограниченный круг лиц допущенных к управлению». И имеет более чем 20-летний стаж безаварийной езды. Соответственно, понижающий стоимость страховки ОСАГО скидка у меня максимальная — 50%. Ежегодно я плачу за полис примерно 10 000 рублей («спасибо» московской прописке и мощности мотора авто — более 150 л. с). Благодаря же Центробанку, мне придется ни с того ни с сего платить уже не 10 000, а 20 000 рублей, делая страховку машины делом совсем уже не неинтересным. Дорожная полиция интересуется у меня полисом ОСАГО не чаще 4—5 раз в год. Штраф за езду без ОСАГО — 800 рублей, а со скидкой при немедленной оплате — и вовсе 400 рублей. Водитель я аккуратный, в аварии по своей вине постараюсь и впредь не попадать. А теперь скажите, что мне выгодней: отдать сразу 20 000 рублей за полис или 1500 рублей в течение года в виде маловероятных штрафов?