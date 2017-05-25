Внедорожник «Сталкер»: в России готовится выпуск конкурента LADA 4x4

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На сайте Роспатента появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для новой марки и модели отечественного внедорожника. Первая небольшая партия машин будет собрана на базе агрегатов LADA 4x4.
Максим Строкер

То есть в ближайшее время на дороги нашей страны выйдут новейшие компактные внедорожники «Сталкер», произведенные тольяттинской компанией «Апал». Правда, партия машин, на которую оформлен ОТТС, не велика — всего 150 экземпляров. Модель, судя по всему, станет прямым конкурентом LADA 4x4. Судя по всему, нарождающийся «Сталкер» — реанимация чуть ли не десятилетней давности автомобильной бизнес-идеи упомянутой выше фирмы, специализирующейся на производстве пластмассовых изделий, а так же автокомпонентов, сантехнических, медицинских изделий и прочего. Говорят, на предприятии имеется даже линия по производству корпусов пластиковых лодок-катамаранов.

ГОВОРИМ «СТАЛКЕР» — ПОДРАЗУМЕВАЕМ «НИВА»

А теперь руки пластиковых бизнесменов потянулись к полноценному автопроизводству. В основе конструкции «Сталкера» — металлический каркас, обвешанный корпусными деталями из пластика. В качестве силовых агрегатов и прочих узлов машины планируется использовать вазовские — от LADA 4x4. Под капотом будет стоять древний 1,7-литровый двигатель ВАЗ-21214, КП — 5-ступенчатая «механика». Применение полноприводной «нивской» трансмиссии обусловило аналогичные LADA 4x4 габариты. «Сталкер» будет лишь чуть выше, слегка поуже и покороче, нежели вазовская модель-донор.

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Судя по всему, с изготовлением силового каркаса для подзаплесневевшего «Сталкера» у «Апала» были проблемы с самого начала. Решили их способом, традиционным для создания большинства более-менее многочисленных конструктивных клонов еще советской «Нивы». Из данных Роспатента следует, что непосредственно производством всех 150 «Сталкеров» займется тольяттинская компания «ВИС-Авто». Из ворот именно этой конторы в свое время вылупились пятидверная «Нива», удлиненная трехдверная «Нива», «Нива»-пикап, «Нива»-инкассаторский броневик, «Нива»-грузовичок и прочие полноприводные потомки ВАЗ-2121.

«СТАЛКЕР» ОБЕЩАЕТ БЫТЬ МАЛ И ДОРОГ

Согласно заявке автопроизводителя, «Сталкер», по желанию клиента, можно будет оснащать электрозеркалами заднего вида, кондиционером, подножками и люком в крыше. О ценах на новейшую российскую машину, оказавшуюся старейшим отечественным внедорожником, не известно на данный момент ничего. Если отталкиваться от того факта, что LADA 4x4 стоит сейчас от 450 000 рублей, можно предположить, что за уникально-эксклюзивный «Сталкер» попросят, как минимум, 600 000 «деревянных».

АВТОВАЗ, внедорожник, кроссоверы
25 мая 2017
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