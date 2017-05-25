Внедорожник «Сталкер»: в России готовится выпуск конкурента LADA 4x4

То есть в ближайшее время на дороги нашей страны выйдут новейшие компактные внедорожники «Сталкер», произведенные тольяттинской компанией «Апал». Правда, партия машин, на которую оформлен ОТТС, не велика — всего 150 экземпляров. Модель, судя по всему, станет прямым конкурентом LADA 4x4. Судя по всему, нарождающийся «Сталкер» — реанимация чуть ли не десятилетней давности автомобильной бизнес-идеи упомянутой выше фирмы, специализирующейся на производстве пластмассовых изделий, а так же автокомпонентов, сантехнических, медицинских изделий и прочего. Говорят, на предприятии имеется даже линия по производству корпусов пластиковых лодок-катамаранов.

ГОВОРИМ «СТАЛКЕР» — ПОДРАЗУМЕВАЕМ «НИВА»

А теперь руки пластиковых бизнесменов потянулись к полноценному автопроизводству. В основе конструкции «Сталкера» — металлический каркас, обвешанный корпусными деталями из пластика. В качестве силовых агрегатов и прочих узлов машины планируется использовать вазовские — от LADA 4x4. Под капотом будет стоять древний 1,7-литровый двигатель ВАЗ-21214, КП — 5-ступенчатая «механика». Применение полноприводной «нивской» трансмиссии обусловило аналогичные LADA 4x4 габариты. «Сталкер» будет лишь чуть выше, слегка поуже и покороче, нежели вазовская модель-донор.