Первые подробности об универсалах LADA Vesta SW

Как сообщает агенство Regnum, ссылаясь на собственные источники, автомобили обзаведутся дисковыми задними тормозами — на сегодняшний день массовые модели отечественного автопроизводителя выпускаются исключительно с барабанными. При этом предполагается, что первой усовершенствование получит Vesta SW Cross, а чуть позже дисковые тормоза появятся и у обычного универсала.

Помимо этого новинки оснастят новой приборной панелью, которой сейчас может похвастаться лишь европейская версия «Весты», а также датчиком давления в колесах. Для удобства водителей тольяттинцы добавят к списку опций возможность открывать пятую дверь с кнопки в салоне, как и у XRAY.

Дата начала производства автомобиля по-прежнему не называется, но по нашей собственной информации новинки встанут на конвейер ближе к концу лета или в начале осени.