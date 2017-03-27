«Волга» может вернуться на автомобильный рынок

Как рассказал изданию «Ведомости» председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф, по габаритам новый автомобиль должен быть компактнее, нежели «Газель» — например, как «каблучок» Volkswagen Caddy.

— На мой взгляд, «Волга» как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Я бы не стал отказываться от этого сегмента, — объясняет г-н Вольф.

Впрочем, в настоящее время итогового решения относительно выпуска легких коммерческих автомобилей в компании еще не принято.