К 2023 году DS выпустит шесть новых моделей

DS 7 Crossback E-Tense — будущий конкурент BMW X3, как его позиционируют сами DS — оснастят гибридной силовой установкой суммарной мощностью в 296 л. с. и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. По данным издания Autocar, максимальный запас хода кроссовера исключительно на электротяге составит около 100 километров. И на сегодняшний день о новинке больше ничего не известно.

Помимо этого, к 2023 году французы выпустят еще пять новых моделей, каждая из которых получит гибридную или полностью электрическую модификации. Кроме того, представители компании заявили, что некоторые модели придут на замену существующим. Причем в некоторых случаях позаимствуется лишь название, а по своей сути автомобили будут кардинально отличаться от предшественников, вплоть до типа кузова.

Напомним также, что на сегодняшний день марка DS представлена в России четырьмя моделями: хетчбэками DS 3, DS 4 и DS 4 Crossback, а также кроссовером DS 7 Crossback.