Европейцы отказываются от автомобилей LADA

Несмотря на майский «провал», в целом за первые пять месяцев нынешнего года машины LADA разошлись «огромным» тиражом в 1976 автомобилей. А ведь это аж на 36,1% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, в масштабах европейского рынка, объем которого в мае составил 1 386 818 машин, продажи АВТОВАЗа, откровенно говоря, ничтожны. И вряд ли в обозримом будущем что-то изменится: европейцам российские машины не нужны. Да и зачем, если Volkswagen, Renault, Opel и прочие куда более привлекательны.

К слову сказать, даже шеф-дизайнер китайской марки Chery Джеймс Хоуп в эксклюзивном интервью корреспонденту портала «АвтоВзгляд» признался, что не верит в успех АВТОВАЗа за рубежом:

– Если говорить о шансах этих машин завоевать симпатии глобального покупателя, то я бы здесь высказался более осторожно: вполне возможно, когда-нибудь LADA XRAY и Vesta все же добьются успеха на мировом рынке, — говорит Хоуп.