Когда начнутся российские продажи нового KIA Stinger

Как рассказали представители KIA, корейцы приступили к финальному этапу тестирования нового лифтбека Stinger. Новинку испытывают в самых разных условиях: начиная с дорог общего пользования, заканчивая гоночной трассой Нюрбургринг.

Производство лифтбека наладят на заводе KIA в Южной Корее во второй половине нынешнего года, а в четвертом квартале новинка появится в продаже в некоторых странах мира. До России же «Стингер» доберется лишь в начале 2018-го, однако некоторые подробности относительно машины уже известны.

Так, автомобиль будет продаваться в нашей стране в модификациях с бензиновыми турбированными моторами объемом в 2 и 3,3 литра с системой заднего или полного привода. Цены, комплектации и подробные технические характеристики производитель анонсирует чуть позже, ближе к старту продаж.