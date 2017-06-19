Когда начнутся российские продажи нового KIA Stinger

Фото: www.netcarshow.com
Большой спортивный лифтбек KIA Stinger, который в настоящее время проходит заключительные дорожные испытания, появится в нашей стране в начале 2018 года. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в пресс-службе российского представительства.
Виктория Базылева

Как рассказали представители KIA, корейцы приступили к финальному этапу тестирования нового лифтбека Stinger. Новинку испытывают в самых разных условиях: начиная с дорог общего пользования, заканчивая гоночной трассой Нюрбургринг.

Производство лифтбека наладят на заводе KIA в Южной Корее во второй половине нынешнего года, а в четвертом квартале новинка появится в продаже в некоторых странах мира. До России же «Стингер» доберется лишь в начале 2018-го, однако некоторые подробности относительно машины уже известны.

Так, автомобиль будет продаваться в нашей стране в модификациях с бензиновыми турбированными моторами объемом в 2 и 3,3 литра с системой заднего или полного привода. Цены, комплектации и подробные технические характеристики производитель анонсирует чуть позже, ближе к старту продаж.

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19 июня 2017
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