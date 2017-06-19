Первые подробности о Ford Focus четвертого поколения

Так, Ford Focus нового поколения во многом будет схож со своим собратом Fiesta. Мало вероятно, что автомобиль вырастет в длину или ширину, но его колесная база, по данным Autocar, увеличится на 50 мм, а общая масса снизится ориентировочно на 50 килограммов. Американцы упорно трудятся и над улучшением аэродинамических показателей. К тому же, ожидается, что семейство «Фокусов» пополнится полностью электрической модификацией.

В моторную гамму модели войдут 99-, 123- и 138-сильные бензиновые двигатели EcoBoost объемом в 1,3 литра, а также 1,5- и 2-литровые агрегаты мощностью до 275 л. с., которые «поселятся» под капотом «заряженной» версии ST-Line. Помимо этого покупателям предложат и модификации с 1,5-литровым дизельным мотором. В качестве коробки передач, вероятнее всего, выступит шестиступенчатый «робот» Powershift. Стоит также отметить, что в стандарте автомобили оснастят системой переднего привода, а в более мощных модификациях ведущими станут все четыре колеса.

По неподтвержденным данным, премьера нового Ford Focus состоится уже в начале следующего года — на автосалоне в Детройте. Напомним также, что на сегодняшний день обзавестись автомобилем в нашей стране можно, заплатив от 674 000 рублей.