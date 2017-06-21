Почему внедорожники UAZ больше никогда не будут ломаться

Фото: UAZ
После инициированной в минувшем году на Ульяновском автозаводе программы по улучшению качества продукции владельцы нестареющих русских внедорожников стали гораздо реже обращаться в сервисные центры. Во всяком случае, об этом заявляет сам производитель.
Мирон Горин

На предприятии созданы отдельные команды специалистов, работающие над улучшением и модернизацией различных узлов и агрегатов — в частности, шасси, электрооборудования, двигателей, лакокрасочного покрытия кузова, а также элементов интерьера и экстерьера.

Если верить директору по качеству ООО «УАЗ» Алексею Жилину, такая «многоступенчатая система контроля позволяет обнаружить и устранить дефект еще до того, как машина поступит к потребителю». В качестве доказательства «ульяновцы» приводят следующий аргумент: «количество ремонтов на тысячу проданных автомобилей снизилось более, чем на 30%».

Что ж, в принципе неплохой показатель, а для UAZ и вовсе великолепный. Правда, нельзя не добавить, что многие из вроде бы даже счастливых обладателей «уазиков» после покупки тут же плюют на гарантию, стараясь улучшать свои машины самостоятельно.

Интернет-форумы пестрят информацией от владельцев, которые ввиду регулярных поломок автомобилей, иногда только-только выехавших из салона, предпочли не тратить время на частые заезды в сервис и последующие выяснения отношений с их сотрудниками. Что, впрочем, вполне оправдано, ведь если на заводе должным образом не протянули жизненно важные детали и узлы, то чего требовать от дилера, в ряде случаев готового устранить ту или иную поломку только за ваши деньги.

О случаях некомпетентности работников официальных сервисных зон UAZ портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. Ничего удивительного в том, что «уазоводы» при появлении очередного стука, детонации или течи, в том числе и горючего, едут в гараж к знакомому дяде Васе и решают все проблемы с помощью «беленькой», кувалды и могучего русского языка.

Хочется верить, что в обозримом будущем машины Ульяновского завода действительно перестанут сыпаться. Тем более, как говорят представители UAZ, «в работу по повышению качества вовлечен весь топ-менеджмент производства, закупок и развития продукта, а общие инвестиции в развитие системы контроля составили более 100 000 000 рублей».

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21 июня 2017
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