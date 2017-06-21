Почему внедорожники UAZ больше никогда не будут ломаться

На предприятии созданы отдельные команды специалистов, работающие над улучшением и модернизацией различных узлов и агрегатов — в частности, шасси, электрооборудования, двигателей, лакокрасочного покрытия кузова, а также элементов интерьера и экстерьера.

Если верить директору по качеству ООО «УАЗ» Алексею Жилину, такая «многоступенчатая система контроля позволяет обнаружить и устранить дефект еще до того, как машина поступит к потребителю». В качестве доказательства «ульяновцы» приводят следующий аргумент: «количество ремонтов на тысячу проданных автомобилей снизилось более, чем на 30%».