Subaru отзывает в России 25 000 автомобилей

По данным «Росстандарта», под сервисную акцию подпадают 24 480 автомобилей Subaru Impreza и Forester, проданных официальными дилерами в период с сентября 2007 по октябрь 2010 года.

Оказалось, что в газогенератор пассажирской подушки безопасности проникает влага, что чревато некорректным срабатыванием «эирбега» в случае аварии. Впрочем, связь между нарушением герметичности и работой подушек безопасности в настоящее время не доказана, однако в «Субару» решили все же подстраховаться.

На всех потенциально дефектных автомобилях специалисты дилерских центров Subaru заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности на новый. Напомним, что все работы в рамках отзывных кампаний проводятся для владельцев машин абсолютно бесплатно.