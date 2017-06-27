Lamborghini Huracan поступил на службу в такси

– Идея приобрести Lamborghini Huracan для использования в качестве автомобиля такси появилась у нас около года назад, и с тех пор мы думали о том, как ее осуществить. Я предполагаю, что в основном машина будет пользоваться спросом у клиентов-студентов, собирающихся на выпускные вечера, а также у бизнесменов, — приводит слова директора компании такси Handsome Cabs Джона Бишопа портал Motor1.

Есть, однако, у Lamborghini Huracan один существенный для автомобилей такси минус — суперкар двухместный, а значит расположится рядом с водителем сможет только один пассажир. Впрочем, вряд ли это обстоятельство смутит тех, кто намерен прокатиться на нестандартном такси, хотя в этом случае стоимость на двоих-четверых уже не поделишь.

К слову сказать, о цене. Huracan поступит на службу линкольнского такси ориентировочно через полтора месяца. За это время компании Handsome Cabs предстоит решить непростой вопрос со страховкой, а также разработать схему ценообразования. На сегодняшний день представители службы не называют даже примерных прайсов.