Опубликованы первые фотографии Lamborghini Huracan Performante Spyder

Фото: www.motor1.com
Кабриолет Lamborghini Huracan Performante Spyder замечен во время тестов на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Итальянцы готовят новую версию своего суперкара к премьере, которая, предположительно, состоится в сентябре на Франкфуртовском автосалоне.
Виктория Базылева

Ожидается, что Huracan Performante Spyder с мягкой крышей помимо внешних изменений получит значительные улучшения и по технической части. Однако подробной информации производитель пока не дает.

В движение кабриолет приводит тот же 5,2-литровый V10 мощностью 630 л.с. с максимальным крутящим моментом в 600 Нм, которым оснащено одноименное купе, дебютировавшее в марте в Женеве. В паре с двигателем работает семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Сообщается, новинка способна разгоняться до сотни менее, чем за 3 секунды.

Lamborghini представит свой мощный кабриолет на одном из ближайших мотор-шоу. Вероятнее всего, официальная презентация машины пройдет осенью во Франкфурте.

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5 апреля 2017
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