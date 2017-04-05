Опубликованы первые фотографии Lamborghini Huracan Performante Spyder

Ожидается, что Huracan Performante Spyder с мягкой крышей помимо внешних изменений получит значительные улучшения и по технической части. Однако подробной информации производитель пока не дает.

В движение кабриолет приводит тот же 5,2-литровый V10 мощностью 630 л.с. с максимальным крутящим моментом в 600 Нм, которым оснащено одноименное купе, дебютировавшее в марте в Женеве. В паре с двигателем работает семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Сообщается, новинка способна разгоняться до сотни менее, чем за 3 секунды.

Lamborghini представит свой мощный кабриолет на одном из ближайших мотор-шоу. Вероятнее всего, официальная презентация машины пройдет осенью во Франкфурте.