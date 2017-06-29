Универсал LADA Vesta официально представили публике

АВТОВАЗ провел первую официальную презентацию LADA Vesta универсал и LADA Vesta Cross. Информацию об этом распространил «Лада Клуб». Со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании-автопроизводителя Александра Бредихина, сообщается, что мероприятие прошло на сборочной площадке АВТОВАЗа в Ижевске.

На нем присутствовали представители дилеров автозавода. Напомним, что ранее пресс-служба автозавода распространила в СМИ официальные фото универсала LADA Vesta и LADA Vesta Cross, а также их технические характеристики. Согласно обещаниям АВТОВАЗа, продажи обеих моделей должны начаться осенью 2017 года.