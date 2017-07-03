Ford увеличивает зарплату российским сотрудникам

Так, уже в июле зарплата работников конвейера и линейных менеджеров увеличится на 4,5 – 7%. Как утверждают представили Ford Sollers, эта мера направлена на поддержание конкурентоспособности компенсационных условий, а также на сохранение и мотивирование ценных кадров.

В компании также отметили, что заработная плата для трудящихся на российских заводах пересматривается ежегодно, начиная с 2011 года — с момента основания совместного предприятия Ford Sollers. К примеру, в июле прошлого года жалование сотрудников увеличилось в среднем на 5%.

Остается лишь добавить, что на сегодняшний автомобили Ford собираются в России на трех производственных площадках. На заводе в Набережных Челнах выпускаются кроссоверы EcoSport, а также хетчбэки и седаны Fiesta, во Всеволожске — седаны Mondeo и семейство Focus, в Елабуге — коммерческие Transit, кроссоверы Explorer и Kuga. Кроме того, там же — в Елабуге — Ford производит 1,6-литровые двигатели Duratec.