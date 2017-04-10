Сколько платят руководителям автомобильных концернов

Руководители автомобильных компаний выглядят на фоне других акул мирового бизнеса на удивление скромно. Так, на фоне генерального директора компании Expedia Дары Хосровшаши, заработавшего в 2016 году 94,6 млн. долларов США, самая высокооплачиваемая представительница автоиндустрии Мэри Барра, возглавляющая General Motors, смотрится просто нищенкой. Ее доход составил всего каких-то 22,6 млн. баксов, что позволило ей занять лишь 19 место в списке The New York Times. Даже среди женщин она оказывается только на четвертом месте, пропуская вперед директрис Oracle (41 млн.), Yahoo (36 млн.) и Alphabet-бывшего Google (31 млн.). Вот так производители виртуальных продуктов кладут на обе лопатки создателей реальных, осязаемых благ…
На втором месте после единственной в отрасли женщины-руководительницы оказался генеральный директор Ford Марк Филдс. Ему удалось заработать 22,1 млн. долларов. На третьей строчке мы находим имя директора Fiat Chrysler Серджио Маркионне — его доход составил 9,9 млн евро, или 10,6 млн. долларов. Четвертую позицию оккупировал руководитель Volkswagen Group Маттиас Мюллер, получивший 7,3 млн евро или 7,7 млн. долларов.