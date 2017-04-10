Сколько платят руководителям автомобильных концернов

Фото: bleedingyankeeblue.blogspot.com
Главы крупных автомобилестроительных концернов, опутавших своими производственными и дилерскими сетями весь мир, естественно, не бедствуют — на шампанское с черной икрой топ-менеджерам вполне хватает. Однако прямой связи между их доходами и местом, которое подведомственные им предприятия занимают на глобальном рынке, почему-то не наблюдается.
Эдуард Раскин

Руководители автомобильных компаний выглядят на фоне других акул мирового бизнеса на удивление скромно. Так, на фоне генерального директора компании Expedia Дары Хосровшаши, заработавшего в 2016 году 94,6 млн. долларов США, самая высокооплачиваемая представительница автоиндустрии Мэри Барра, возглавляющая General Motors, смотрится просто нищенкой. Ее доход составил всего каких-то 22,6 млн. баксов, что позволило ей занять лишь 19 место в списке The New York Times. Даже среди женщин она оказывается только на четвертом месте, пропуская вперед директрис Oracle (41 млн.), Yahoo (36 млн.) и Alphabet-бывшего Google (31 млн.). Вот так производители виртуальных продуктов кладут на обе лопатки создателей реальных, осязаемых благ…

На втором месте после единственной в отрасли женщины-руководительницы оказался генеральный директор Ford Марк Филдс. Ему удалось заработать 22,1 млн. долларов. На третьей строчке мы находим имя директора Fiat Chrysler Серджио Маркионне — его доход составил 9,9 млн евро, или 10,6 млн. долларов. Четвертую позицию оккупировал руководитель Volkswagen Group Маттиас Мюллер, получивший 7,3 млн евро или 7,7 млн. долларов.

Фото: www.togetherabroad.nl

Хорошо поработал — хорошо заработал. Так ведь? Но если мы попытаемся установить прямую связь между заработком топ-менеджеров и работой их компаний, то нас ждет разочарование. В 2016 году, как мы помним, первое место по количеству проданных автомобилей — 10,31 млн. штук, включая грузовики MAN и Scania — заняла группа Volkswagen. На второй позиции расположилась Toyota, которая реализовала 10,18 млн. транспортных средств, в том числе грузовиков и автобусов. Компания General Motors смогла прорваться только на третью строку с 9,97 млн. автомобилями всех своих многочисленных брендов. На четвертой ступеньке расположился концерн Renault-Nissan, пристроивший в хорошие руки 9,96 млн. машин.

А где же Ford? Далеко в задних рядах. Американский производитель сумел продать 6,65 млн. транспортных средств. Еще хуже обстоят дела у FCA Group, реализовавшей лишь 2,44 млн. авто по всему миру.

Впрочем, удивляться тут нечему. Американские топ-менеджеры в принципе получают доход, не сравнимый с заработками руководителей компаний во всем остальном мире. Но на их фоне жалко выглядят разве что традиционно скромные японцы — но не наши доморощенные нувориши. Forbes приводит суммы вознаграждений некоторых из них за 2015 год. Так, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заработал 17,7 млн. долларов, а генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин — 13 млн. долларов. Что ж, вполне сопоставимо…

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10 апреля 2017
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