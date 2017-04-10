Сколько платят руководителям автомобильных концернов

Хорошо поработал — хорошо заработал. Так ведь? Но если мы попытаемся установить прямую связь между заработком топ-менеджеров и работой их компаний, то нас ждет разочарование. В 2016 году, как мы помним, первое место по количеству проданных автомобилей — 10,31 млн. штук, включая грузовики MAN и Scania — заняла группа Volkswagen. На второй позиции расположилась Toyota, которая реализовала 10,18 млн. транспортных средств, в том числе грузовиков и автобусов. Компания General Motors смогла прорваться только на третью строку с 9,97 млн. автомобилями всех своих многочисленных брендов. На четвертой ступеньке расположился концерн Renault-Nissan, пристроивший в хорошие руки 9,96 млн. машин.

А где же Ford? Далеко в задних рядах. Американский производитель сумел продать 6,65 млн. транспортных средств. Еще хуже обстоят дела у FCA Group, реализовавшей лишь 2,44 млн. авто по всему миру.

Впрочем, удивляться тут нечему. Американские топ-менеджеры в принципе получают доход, не сравнимый с заработками руководителей компаний во всем остальном мире. Но на их фоне жалко выглядят разве что традиционно скромные японцы — но не наши доморощенные нувориши. Forbes приводит суммы вознаграждений некоторых из них за 2015 год. Так, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заработал 17,7 млн. долларов, а генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин — 13 млн. долларов. Что ж, вполне сопоставимо…