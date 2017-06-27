Ford бесплатно обучит водителей автобусов контраварийному вождению

Так, абсолютно бесплатные тренинги «Академии безопасного вождения Ford» пройдут в трех российских городах: Казани, Саратове и Волгограде, первый из которых состоится 27 июня.

Образовательный курс, включающий в себя три так называемых модуля, рассчитан на один день. Водители ознакомятся с правилами оказания доврачебной помощи, вместе с экспертами рассмотрят ошибки, приводящие к экстренному торможению, а также освежат в памяти понятие безопасной дистанции. Кроме того, рулевым расскажут об опасностях отвлечения внимания во время управления автобусом и проблеме мертвых зон.

Стоит отметить, что образовательная программа подразумевает не только прослушивание лекций и практическую часть, во время которой водители смогут отработать полученные навыки, но и даже тестирование.

Напомним, что согласно данным ГИБДД, число пострадавших детей-пассажиров за первые пять месяцев нынешнего года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. И на сегодняшний день для водителей, перевозящих школьников, в нашей стране не предусмотрено никаких специальных курсов, повышающих квалификацию.