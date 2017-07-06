UAZ Hunter отзывают из-за опасности пожара в моторном отсеке

Фото: UAZ
UAZ объявляет о проведении масштабной сервисной кампании, охватывающей более 11 000 внедорожников Hunter. Ульяновцы обнаружили заводскую недоработку системы рулевого управления.
Виктория Базылева

Как сообщает «Росстандарт», под отзывную акцию подпадают 11 068 внедорожников UAZ Hunter, проданных в период с марта 2014 по настоящее время. Существует вероятность, что на этих автомобилях установлены нагнетательные шланги гидроусилителя руля ненадлежащего качества. А повреждение шланга может привести к попаданию рабочей жидкости на раскаленные части коллектора и ее воспламенению, поэтому с посещением сервиса лучше не затягивать. В рамках сервисной кампании на потенциально дефектных машинах шланги гидроусилителя будут заменены на новые.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров оповестят владельцев недоработанных «Хантеров» о необходимости предоставить автомобиль на СТО. Однако звонка можно и не дожидаться. Достаточно выбрать удобный официальный сервис, по телефону уточнить, подпадает ли машина под акцию по идентификационному номеру (VIN) и согласовать с консультантами дату и время визита.

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6 июля 2017
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