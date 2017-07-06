UAZ Hunter отзывают из-за опасности пожара в моторном отсеке

Как сообщает «Росстандарт», под отзывную акцию подпадают 11 068 внедорожников UAZ Hunter, проданных в период с марта 2014 по настоящее время. Существует вероятность, что на этих автомобилях установлены нагнетательные шланги гидроусилителя руля ненадлежащего качества. А повреждение шланга может привести к попаданию рабочей жидкости на раскаленные части коллектора и ее воспламенению, поэтому с посещением сервиса лучше не затягивать. В рамках сервисной кампании на потенциально дефектных машинах шланги гидроусилителя будут заменены на новые.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров оповестят владельцев недоработанных «Хантеров» о необходимости предоставить автомобиль на СТО. Однако звонка можно и не дожидаться. Достаточно выбрать удобный официальный сервис, по телефону уточнить, подпадает ли машина под акцию по идентификационному номеру (VIN) и согласовать с консультантами дату и время визита.