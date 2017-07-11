Audi готовит к премьере 5 новых автомобилей

Как сообщает издание Autocar, в 2018 году состоятся премьеры пяти новых автомобилей Audi: сменивших поколение A1, A6, A7 и Q3, а также совершенно нового кросс-купе на электрической тяге e-tron Sportback.

Руперт Штадлер намекнул, что все эти модели получат те же передовые системы, которыми наделен новый A8, дебютировавший сегодня в Барселоне. Однако никаких подробностей относительно новинок глава Audi раскрывать не стал.

Напомним, что старт продаж Audi A8 четвертого поколения намечен на осень нынешнего года, а вот до нашей страны новинка доберется ближе к концу года. Российские цены и комплектации автомобиля представили компании анонсируют позже.