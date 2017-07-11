В Барселоне дебютировала Audi A8 четвертого поколения

Нельзя сказать, что новая Audi A8 кардинально отличается от своей предшественницы. Машина увеличилась в габаритах: выросла в длину, стала выше, уже, да и ее колесная база несколько вытянулась. В целом же автомобиль выполнен в стиле концептуального Audi Prologue Concept, премьера которого состоялась в 2014 году.

Audi A8 нового поколения обзавелась матричными лазерными фарами и светодиодными фонарями. Кроме того, новинка может похвастать двумя тачпадами мультимедийной и климатической системы, «поселившимися» на центральной консоли. Автомобиль располагает множеством «комфортных» опций, среди которых обогрев всевозможных мест, вентиляция сидений, массажер спины, а в A8 L — и ног заднего пассажира. Отметим также, что за музыкальное сопровождение отвечает премиальный аудиокомплекс Bang & Olufsen с 23 динамиками.