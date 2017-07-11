В Барселоне дебютировала Audi A8 четвертого поколения

Фото: www.netcarshow.com
Компания Audi, наконец, представила четвертую генерацию своего флагманского седана A8. Дебют новинки состоялся на специальном мероприятии Audi Summit в Барселоне.
Виктория Базылева

Нельзя сказать, что новая Audi A8 кардинально отличается от своей предшественницы. Машина увеличилась в габаритах: выросла в длину, стала выше, уже, да и ее колесная база несколько вытянулась. В целом же автомобиль выполнен в стиле концептуального Audi Prologue Concept, премьера которого состоялась в 2014 году.

Audi A8 нового поколения обзавелась матричными лазерными фарами и светодиодными фонарями. Кроме того, новинка может похвастать двумя тачпадами мультимедийной и климатической системы, «поселившимися» на центральной консоли. Автомобиль располагает множеством «комфортных» опций, среди которых обогрев всевозможных мест, вентиляция сидений, массажер спины, а в A8 L — и ног заднего пассажира. Отметим также, что за музыкальное сопровождение отвечает премиальный аудиокомплекс Bang & Olufsen с 23 динамиками.

  • Фото: www.netcarshow.com
  • Фото: www.netcarshow.com
  • Фото: www.netcarshow.com
  • Фото: www.netcarshow.com

Ингольштадтцы при разработке кузова A8 использовали сталь, алюминий, а также магний и карбон, благодаря чему машина значительно «похудела». Что же до силовых агрегатов, то поначалу новинка будет продаваться в двух модификациях с 286-сильным бензиновым и 340-сильным дизельным двигателями. Однако спустя некоторое время моторная гамма модели расширится за счет агрегатов мощностью в 435, 460 и 585 л. с. Кроме того, в шоурумах дилеров появится и гибиридная версия A8 с силовой установкой, суммарно развивающей 449 сил. Все автомобили безальтернативно оснащаются фирменной системой полного привода Quattro и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, сообщают представители Audi.

Так, старт продаж нового Audi A8 намечен на осень нынешнего года, а вот до нашей страны новинка доберется ближе к концу года. Российские цены и комплектации автомобиля представили компании анонсируют позже.

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11 июля 2017
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