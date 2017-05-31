Почему пуско-зарядное устройство необходимо возить в машине даже летом

Если вы считаете, что пуско-зарядные устройства могут пригодиться лишь в преддверии холодов, то сильно ошибаетесь. Аккумулятор в машине может приказать долго жить в любой момент, а как показывает практика, еще и в самый неподходящий.
Мирон Горин

Несмотря на то, что производители подкапотных батарей заявляют бесперебойную работу АКБ в течение 5—7 лет, зачастую они «умирают» гораздо раньше положенного срока. Но даже если вы уверены в качестве установленного в машине аккумулятора, не стоит забывать об энергопотребителях, коварно отбирающих питание у накопителя.

В летнее время, например, автомобилисты зачастую любят послушать музычку на свежем воздухе, или могут забыть выключить внутрисалонный свет. Нужно помнить также о всевозможных гаджетах вроде видеорегистраторов и прочих радар-детекторов, а также электронные датчики, иммобилайзер, охранная сигнализация и т. п.

Снижают ресурс аккумулятора и высокие температуры — в жару саморазряд в АКБ протекает интенсивнее. Поэтому не удивляйтесь, если перед очередной поездкой вы вдруг попросту не заведете двигатель автомобиля.

В подобных ситуациях как раз-таки и пригодятся портативные пуско-зарядные устройства, способные помимо прочего «оживить» в дороге неожиданно севший смартфон или ноутбук.

Прелесть таких приборов в том, что они имеют достаточно легкий вес, а по размерам сопоставимы с кошельком. Они не съедают место, будь то перчаточный ящик или центральный подлокотник в авто. А с интерфейсом этих мобильных «помощников» вполне себе справится даже подросток, не говоря уже о начинающей водительнице-блондинке.

Особенности «пуско-зарядников» рассмотрим на примере двух новинок в данном сегменте от популярного бренда Berkut. Модель Specialist JSL-12000 подходит для всех типов транспортных средств, как с бензиновыми (до 3,5 L), так и дизельными (до 2,0 L) моторами. В основе устройства лежит высокоэффективная литий-ионная полимерная батарея емкостью 12 000 мАч, которая гарантированно запустит двигатель при температуре до 60°С (а зимой — до ' — 30°С'). Еще бы, ведь пиковый ток, который выдает девайс, составляет не менее 400 А, а номинальный — 200 А.

Насколько заряжен аккумулятор покажет соответствующий индикатор, эргономично интегрированный в корпус устройства, а встроенный светодиодный фонарик на 100 люменов окажется незаменимым при эксплуатации в темное время суток. Конечно, перед процедурой необходимо зарядить сам аппарат, который до полного уровня потребует около трех часов. Зато потом можно легко рассчитывать на 10—15 пусков.

Но особого внимания заслуживают пусковые провода с электронным блоком защиты. Данный блок обеспечивает безопасность и защиту подключения. Это и защита от переполюсовки, защита от короткого замыкания, а также защита от обратного тока генератора после пуска. Блок снабжен световой и звуковой индикацией.

Устройство оснащено двумя стандартными USB-выходами в комплекте с переходниками для мобильных устройств и планшетов. Кстати ПЗУ поддерживает современную функцию Quick charge (Быстрого заряда), когда для подзарядки гаджета тратится несколько минут. Необходимо также отметить наличие выходов 12 В и 19 В в комплекте с переходниками для разных типов ноутбуков и других типов портативной техники.

Топовая модель Berkut Specialist JSL-18000 отличает более производительная литий-ион полимерная батарея емкостью — как не трудно догадаться по названию — 18 000 мАч, предназначенную для использования в любых автомобилях с бензиновыми (до 7,0 L ) и дизельными (до 3,5 L) движками. С таким характеристиками гаджет способен осуществить не менее 12—15 пусков — не в последнюю очередь благодаря номинальному пусковому току в 300 А и пиковому — 600 А. Правда, на зарядку ему понадобится и вдвое больше времени, чем младшей модели.

Кстати, устройства можно заряжать и в дороге от розетки 12 Вольт в самом автомобиле. Специальный адаптер-переходник предусмотрен в комплекте. Полный комплект устройств помещается в небольшую «сумку-книжку» на молнии, которая без проблем поместится в любой бардачок или нишу в подлокотнике.

Средняя розничная цена этих устройств в интернет-магазинах составляет 5100 рублей и 7400 рублей соответственно.

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31 мая 2017
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