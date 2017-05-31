Почему пуско-зарядное устройство необходимо возить в машине даже летом

Несмотря на то, что производители подкапотных батарей заявляют бесперебойную работу АКБ в течение 5—7 лет, зачастую они «умирают» гораздо раньше положенного срока. Но даже если вы уверены в качестве установленного в машине аккумулятора, не стоит забывать об энергопотребителях, коварно отбирающих питание у накопителя.

В летнее время, например, автомобилисты зачастую любят послушать музычку на свежем воздухе, или могут забыть выключить внутрисалонный свет. Нужно помнить также о всевозможных гаджетах вроде видеорегистраторов и прочих радар-детекторов, а также электронные датчики, иммобилайзер, охранная сигнализация и т. п.

Снижают ресурс аккумулятора и высокие температуры — в жару саморазряд в АКБ протекает интенсивнее. Поэтому не удивляйтесь, если перед очередной поездкой вы вдруг попросту не заведете двигатель автомобиля.