Daimler и Chery разрешили конфликт из-за названия EQ

Как сообщает пресс-служба Daimler, согласно достигнутым договоренностям, немецкий концерн для новых автомобилей Mercedes-Benz на электрической тяге может использовать обозначение EQ с буквой C или же любой другой. Кроме того, гибридные «Мерседесы» получат название EQ Power, в то время как электрические силовые агрегаты китайского автопроизводителя будет именоваться eQ TEC.

Напомним, Chery продают компактные электромобили eQ и eQ1 в Китае с 2014 года. И когда им стало известно о намерениях Daimler вывести на авторынок Поднебесной модели со схожим названием EQ, они, разумеется, возмутились. В марте нынешнего года китайцы обратились к властям КНР с просьбой запретить Daimler реализацию электромобилей с идентичным обозначением, и в итоге спор разрешился в их пользу.

Стоит также отметить, что компании договорились об использовании этих названии не только в Китае, но и за его пределами.