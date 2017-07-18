Конкуренты Tesla обратились к Ford с просьбой купить их

Фото: www.jalopnik.com
Автомобильный концерн Ford рассматривает возможность приобретения производителя электрокаров Lucid Motors — конкурента Tesla. В настоящее время переговоры между представителями компаний находятся на ранней стадии.
Виктория Базылева

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, инициаторами этой сделки выступили представители Lucid Motors. Руководство Ford всерьез задумалось над этим предложением, однако в настоящее время автоконцерн не настроен на быстрые покупки, поскольку в мае в компании произошли некоторые кадровые перестановки. В частности, кресло исполнительного директора Ford занял Джеймс Хэкетт, который в течение 100 дней с момента назначения на новую должность лишь знакомится с положением дел в организации.

Отмечается, что в настоящее время переговоры находятся на самой ранней стадии, и никаких подробностей относительно возможной сделки пока не раскрывается.

Напомним, что Lucid Motors, которая в настоящее время специализируется на производстве электрокаров, была основана в 2007 году. Большая часть коллектива — это бывшие сотрудники Mazda, Tesla и других автомобильных компаний. Поначалу в Lucid занимались исключительно аккумуляторами, однако в 2014 году общими усилиями специалистов родился концептуальный Atieva Atvus. А еще двумя годами позже общественности представили прототип будущего Lucid Air.

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18 июля 2017
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