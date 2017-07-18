Конкуренты Tesla обратились к Ford с просьбой купить их

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, инициаторами этой сделки выступили представители Lucid Motors. Руководство Ford всерьез задумалось над этим предложением, однако в настоящее время автоконцерн не настроен на быстрые покупки, поскольку в мае в компании произошли некоторые кадровые перестановки. В частности, кресло исполнительного директора Ford занял Джеймс Хэкетт, который в течение 100 дней с момента назначения на новую должность лишь знакомится с положением дел в организации.

Отмечается, что в настоящее время переговоры находятся на самой ранней стадии, и никаких подробностей относительно возможной сделки пока не раскрывается.

Напомним, что Lucid Motors, которая в настоящее время специализируется на производстве электрокаров, была основана в 2007 году. Большая часть коллектива — это бывшие сотрудники Mazda, Tesla и других автомобильных компаний. Поначалу в Lucid занимались исключительно аккумуляторами, однако в 2014 году общими усилиями специалистов родился концептуальный Atieva Atvus. А еще двумя годами позже общественности представили прототип будущего Lucid Air.