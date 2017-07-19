Lexus выпустит конкурента Nissan GT-R Nismo

Так, по данным портала Lexusenthusiast, под капотом нового Lexus LC F «поселится» четырехлитровый битурбированный V8, развивающий мощность в 590 л. с. и максимальный крутящий момент в 500 Нм. И это все, что известно в настоящее время — прочие подробности относительно купе пока не раскрываются.

Сами представители Lexus главным конкурентом своей новинки называют Nissan GT-R Nismo, который является самым мощным японским автомобилем на сегодняшний день. К слову сказать, «Нисмо» приводит в движение 3,8-литровый V6 с отдачей в 600 л. с. и 652 Нм крутящего момента.

Предполагается, что официальная премьера «горячего» купе Lexus LC F состоится в 2019 году. А прайсы на новинку будут начинаться с отметки в 178 000 долларов.

Напомним, что в нашей стране продается обычная версия Lexus LC 500, оснащенная 477-сильным пятилитровым атмосферником. Обзавестись этой машиной можно, заплатив от 7 886 000 рублей.