Почему продажи премиальных немецких автомобилей по-прежнему падают

Прежде всего, давайте освежим в памяти те выводы, которые были сделаны нами по итогам российских продаж премиальных немецких марок Mercedes-Benz, BMW и Audi за период с января по апрель 2017. Тогда нам пришлось констатировать, что дела у большой немецкой тройки шли не самым лучшим образом. К началу года эти производители имели такой же стартовый уровень, как остальной рынок. Если в 2016-м общее падение продаж составило 11,0%, то у большой тройки оно вылилось в 10,2%. Премиальные немцы отхватили себе долю в 5,97% среди всех остальных марок.

За первые четыре месяца триумвират умудрился потерять 11,6% своей аудитории по сравнению с тем же периодом прошлого года — и это на подросшем на 2,6% рынке! Их доля сократилась до 5,8%. Правда, фанатов «настоящего немецкого качества» несколько обнадежил апрель, когда Mercedes-Benz и BMW вышли все-таки в плюс — на 1 и 17 процентов соответственно. Однако всю картину испортила Audi, у которой проблемы со сбытом продолжились — минус 25%.