Почему продажи премиальных немецких автомобилей по-прежнему падают

Фото: www.youtube.com
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», большая немецкая тройка стойко держалась перед лицом наступавшего кризиса, но теперь с гораздо большим трудом выходит из провала, чем российский рынок в целом. По итогам полугодия ситуация для них ничуть не исправилась, а только усугубилась.
Вадим Устинов

Прежде всего, давайте освежим в памяти те выводы, которые были сделаны нами по итогам российских продаж премиальных немецких марок Mercedes-Benz, BMW и Audi за период с января по апрель 2017. Тогда нам пришлось констатировать, что дела у большой немецкой тройки шли не самым лучшим образом. К началу года эти производители имели такой же стартовый уровень, как остальной рынок. Если в 2016-м общее падение продаж составило 11,0%, то у большой тройки оно вылилось в 10,2%. Премиальные немцы отхватили себе долю в 5,97% среди всех остальных марок.

За первые четыре месяца триумвират умудрился потерять 11,6% своей аудитории по сравнению с тем же периодом прошлого года — и это на подросшем на 2,6% рынке! Их доля сократилась до 5,8%. Правда, фанатов «настоящего немецкого качества» несколько обнадежил апрель, когда Mercedes-Benz и BMW вышли все-таки в плюс — на 1 и 17 процентов соответственно. Однако всю картину испортила Audi, у которой проблемы со сбытом продолжились — минус 25%.

Фото: www.autoevolution.com

Итоги полугодия в целом можно считать позитивными. Недаром осторожничавший в последнее время с оценками председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отважился на некую демонстрацию оптимизма:

— Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. 15% рост в июне и 12% рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года. Общие продажи за период с января по июнь увеличились на 6%, что очень близко к нашему первоначальному прогнозу на 2017 год, которого мы продолжаем придерживаться до сих пор…

Нечему радоваться только почитателям большой немецкой тройки. Ее продажи за январь-июнь вопреки всем положительным тенденциям вновь упали на 8,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рынок в то же время вырос на 6,9%. Соответственно, не могла не сократиться и доля трех марок общем объеме. Что она и сделала, снизившись уже до 5,67%.

Фото: www.motorbeam.com

Честно говоря, результаты могли быть еще печальнее, если бы захлебывающихся соотечественников-конкурентов буквально за волосы не тащили к поверхности воды баварцы. В июне они продемонстрировали серьезный подъем в 16%, тогда как штутгартцы потеряли очередные 2 процента. Хуже всех опять пришлось Audi, от которой отвернулись 30% покупателей. По итогам полугодия трио также выступило не блестяще: продажи BMW показали рост в 3%, у Mercedes-Benz они упали на 7%, а у злосчастной Audi — на все 24%.

Вероятно, об окончательной смене тенденции падения на противоположную можно будет говорить именно тогда, когда устойчиво поползут вверх показатели реализации автомобилей именно этого, избыточно дорогого, но при этом достаточно массового сегмента.

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7 июля 2017
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