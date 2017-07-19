В России продали первую машину по программе «Семейный автомобиль»

Так, первым «Семейным автомобилем» в России стал Ford Kuga в комплектации Trend, оснащенный 150-сильным двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер располагает семью подушками безопасности, аудиосистемой с шестью динамиками, системой курсовой устойчивости и ABS.

Напомним, что госпрограмма льготного автокредитования «Семейный автомобиль» для семей с несовершеннолетними детьми предусматривает компенсацию затрат на уплату первоначального взноса в размере 10% от общей стоимости автомобиля. При этом покупатель вправе выбрать абсолютно любую новую машину с ценником до 1 450 000 рублей.

Отметим также, что дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль Ford» составляет 20 000 рублей, однако с учетом всех действующих специальных предложений общая экономия может достигать 370 000 рублей.